Сколько зарубежных приложений отключили для россиян

По его словам, россияне в 2022 году лишились 7 тысяч приложений. В основном это продукты, связанные с финансовыми, развлекательными, информационными услугами, а также спортивные.

«В этом году россияне впервые в истории всего человечества столкнулись с тем, что [им] принудительно начали отключать приложения. Более семи тыс. приложений было отключено для российских пользователей», — отметил Файзутдинов.