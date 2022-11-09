Сколько зарубежных приложений отключили для россиян

23:20, 09 ноября 2022
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Сколько зарубежных приложений отключили для россиянОколо 7 тысяч
Первый заместитель главы АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов назвал количество приложений, которые были заблокированы для россиян на фоне санкций.
По его словам, россияне в 2022 году лишились 7 тысяч приложений. В основном это продукты, связанные с финансовыми, развлекательными, информационными услугами, а также спортивные.
«В этом году россияне впервые в истории всего человечества столкнулись с тем, что [им] принудительно начали отключать приложения. Более семи тыс. приложений было отключено для российских пользователей», — отметил Файзутдинов.