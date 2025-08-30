Скорее всего, в сентябре выйдет Windows 11 25H2. Microsoft завершает тестирование

Как отмечается, многие функции Windows 11 25H2, вероятно, уже установлены на многих ПК, так как Microsoft поддерживает как Windows 11 24H2, так и Windows 11 25H2 через одну и ту же ветку обновлений. Обновление 25H2 будет распространяться как «пакет обновления», представляющий собой стандартное исправление ошибок, и будет доступно через Центр обновления Windows. Размер обновления и длительность установки напрямую зависят от регулярности обновления ОС. Если пользователь регулярно обновлял систему, процесс будет достаточно быстрым по сравнению с установкой обновления «с нуля».

По словам обозревателей, Windows 11 25H2 выйдет в одном из осенних релизов — в сентябре или октябре. Однако, несмотря на выход новой версии, обновление небольшое, и, скорее всего, выйдет в сентябре.