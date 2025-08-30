Приложения
Опубликовано 30 августа 2025, 02:59
1 мин.

Скорее всего, в сентябре выйдет Windows 11 25H2. Microsoft завершает тестирование

Многие функции уже реализованы
Портал PCWorld рассказал, что Microsoft начинает выпуск функций для ежегодного обновления Windows 11, до версии 25H2. Обновление опубликовано на канале Release Preview. Это говорит о том, что Windows 11 25H2 должна скоро выйти.
© Microsoft

Как отмечается, многие функции Windows 11 25H2, вероятно, уже установлены на многих ПК, так как Microsoft поддерживает как Windows 11 24H2, так и Windows 11 25H2 через одну и ту же ветку обновлений. Обновление 25H2 будет распространяться как «пакет обновления», представляющий собой стандартное исправление ошибок, и будет доступно через Центр обновления Windows. Размер обновления и длительность установки напрямую зависят от регулярности обновления ОС. Если пользователь регулярно обновлял систему, процесс будет достаточно быстрым по сравнению с установкой обновления «с нуля».

По словам обозревателей, Windows 11 25H2 выйдет в одном из осенних релизов — в сентябре или октябре. Однако, несмотря на выход новой версии, обновление небольшое, и, скорее всего, выйдет в сентябре.

Источник:PCWorld
Автор:Андрей Кадуков
