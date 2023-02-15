Приложения
16:12, 15 февраля 2023
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Скоро приложения банков не понадобятся: переводы и оплату счетов добавят прямо во «Вконтакте» и «Одноклассники»

Из-за санкций

Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что банк планирует запустить услуги полноценного онлайн-банкинга в социальных сетях: «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Скоро приложения банков не понадобятся: переводы и оплату счетов добавят прямо во «Вконтакте» и «Одноклассники»

Фото: Яндекс

По его словам, организация приняла такое решение, поскольку её приложения были в одностороннем порядке удалены из App Store и Google Play.

При этом ВТБ уже оказывает подобные услуги в мессенджере Telegram с января 2023 года.

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