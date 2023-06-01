Скоро создание заметок с помощью Google Assistant станет недоступно в сторонних приложениях

15:52, 01 июня 2023
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Скоро создание заметок с помощью Google Assistant станет недоступно в сторонних приложенияхС 20 июня «гугловский» ассистент перестанет интегрироваться в приложения, не принадлежащие компании
Google прекратит поддерживать сторонние приложения для создания заметок и списков с 20 июня 2023 года. Об этом сообщил разработчик приложения для составления списка покупок AnyList.
Известно, что Google рассылает разработчикам таких приложений уведомления о том, что с 20 июня прекратится интеграция персонального облачного ассистента Google Assistant с сервисами, не принадлежащими компании.
Возможность создавать заметки и списки с помощью Google Assistant останется только у пользователей Google Keep и других продуктов техногиганта.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей КадуковТеги: