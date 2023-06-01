Скоро создание заметок с помощью Google Assistant станет недоступно в сторонних приложениях

Известно, что Google рассылает разработчикам таких приложений уведомления о том, что с 20 июня прекратится интеграция персонального облачного ассистента Google Assistant с сервисами, не принадлежащими компании.

Возможность создавать заметки и списки с помощью Google Assistant останется только у пользователей Google Keep и других продуктов техногиганта.