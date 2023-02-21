Скоро вас могут заставить доплатить за выдачу SIM-карт и банковских картРоссийские производители просят ввести пошлину на их ввоз до 100%
Скоро вас могут заставить доплатить за выдачу SIM-карт и банковских карт, если введут пошлину на эту продукцию. Российские производители полупроводников и микроэлектроники обратились к властям с просьбой ввести пошлину в размере 50-100% на ввоз китайских банковских, транспортных и SIM-карт в Россию. По мнению российских производителей, беспошлинный ввоз негативно влияет на отечественные предприятия.
Фото: Philstar.com
Основные потребители этой продукции — банки, операторы связи и подобные компании — против ввода пошлины, поскольку это сделает банковские карты и «симки» более дорогими. К тому же ухудшится конкуренция. А в случае ввода пошлины разница между российскими и китайским картами может достигать 500%.
Кроме того, китайские производители хотят не только поставлять на российский рынок чипы для карт, но и выйти с полноценными продуктами: продавать готовые платёжные и телефонные карты и сопутствующие товары.