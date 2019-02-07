Skype научился «замыливать» ненужный фон в видеозвонках

С её помощью можно убрать из внимания собеседника беспорядок в комнате, какие-то не предназначенные для посторонних взглядов объекты или не участвующих в беседе людей.

Работает размытие фона в Skype точно также, как и в Microsoft Teams. Для активации надо нажать значок видео в окне чата, после этого появится ползунок с опцией.

Для размытия задействуются технологии искусственного интеллекта. Система определяет человека в кадре и фокусируется на нём во время звонка. Система также отслеживает волосы и руки пользователя.

Функция стала доступна для свежей версии Skype для Windows и macOS.