Skype отвечает на звонки, не спрашивая пользователя

В мобильном клиенте Skype для Android обнаружили неприятную ошибку — приложение иногда автоматически принимает входящие вызовы, даже если пользователь не отреагировал и не снял трубку.

Надо ли говорить, что подобные «автоответы» легко могут привести к неудобной или даже опасной ситуации. Функция автоматических ответов а входящий звонков заложена в приложение. Она активируется и отключается в настройках. Проблема в том, что у ряда пользователей опция в настройках никак не влияет на поведение приложение — входящий вызов всегда принимается после нескольких звонков, даже если опция в настройках была отключена.