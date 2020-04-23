Skype позволит заменить фон во время видеозвонка

Так, сделать фоном можно абсолютно любое изображение или фото, причем это особенно интересно, учитывая, что прямо сейчас многие компании предлагают собственные “подложки”. Disney, например, создала фон в виде знаменитой скалы из “Короля льва”, а HBO трон из “Игры престолов”.

Прямо сейчас новая функция доступна в клиентах Skype для Windows, macOS, Linux, а также в веб-версии. Интересный факт: прямо сейчас возможность настраивать фон доступна лишь в версии Skype под Windows, распространяемой через сайт Skype, в то время как версия из магазина Windows все еще лишена такой возможности — в ней есть лишь размытие фона.