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Skype позволит заменить фон во время видеозвонка
Вроде как такая функция уже была реализована в другом приложении для видеозвонков...
Долгое время Skype развивался тихо-мирно и без особого шума. Да, все как бы знали, что Microsoft не забрасывает проект, более того — недавно компания заметно поработала над дизайном приложения сервиса. Но в целом, до карантина, мало кого интересовало то, что происходит со Skype. Но, как стало известно, сейчас приложение позволит заменить фон во время видеозвонка, прямо как другой популярный сервис Zoom.
Так, сделать фоном можно абсолютно любое изображение или фото, причем это особенно интересно, учитывая, что прямо сейчас многие компании предлагают собственные “подложки”. Disney, например, создала фон в виде знаменитой скалы из “Короля льва”, а HBO трон из “Игры престолов”.
Прямо сейчас новая функция доступна в клиентах Skype для Windows, macOS, Linux, а также в веб-версии. Интересный факт: прямо сейчас возможность настраивать фон доступна лишь в версии Skype под Windows, распространяемой через сайт Skype, в то время как версия из магазина Windows все еще лишена такой возможности — в ней есть лишь размытие фона.