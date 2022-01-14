Следом за Telegram? В WhatsApp появятся реакции на сообщения

Разработчики сообщили, что новая функция заимствована у соцсети Facebook, где тоже можно с помощью эмодзи реагировать на сообщения. В WhatsApp «Реакции» появятся и в групповых чатах, и пользователи смогут видеть, как собеседники реагируют на их посты.

Согласно инсайдерской информации, пользователям будут доступны следующие реакции: Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Удивлён», «Грустно» и «Спасибо». Также предполагается, что логика реакций может быть взята из Facebook, а вид — из Telegram.