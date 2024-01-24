Следят и за обычными людьми: эксперт объяснил, как смартфон поможет выявить жучок

К законным гаджетам для слежки относятся устройства, которые заметны и не могут вести тайную запись, в противном случае это шпионское оборудование и его использование карается уголовным преследованием. К законным «следилкам» относятся, в том числе и GPS-трекеры, применяемые для отслеживания местоположения детей, пожилых людей и животных.

При этом такой жучок могут подкинуть специально, даже обычному человеку, но это можно выявить с помощью обычного смартфона, без какого-либо стороннего ПО.

По словам эксперта, для этого достаточно открыть на смартфоне раздел «Безопасность и экстренные случаи», а затем выбрать опцию «Оповещение о неизвестных трекерах». И если тачай жучок вам подкинули, смартфон его обнаружит. А если устройство выдаст оповещение «Трекеров не обнаружено», значит слежки нет. Однако настоящее шпионское оборудование так обнаружить не удастся.