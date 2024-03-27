Слух: Apple протестировала новый Apple Pencil, совместимый с Vision Pro

Как отмечает издание, редакционный источник говорит, что Apple провела тестирование третьего поколения стилуса и готовит аксессуар к виртуальному рисованию. Якобы пользователи смогут рисовать на любой плоской поверхности, «и рисунок появится в открытом приложении visionOS».

Источник сообщил, что разработчики Vision Pro хотят, чтобы во время сеанса окружение человека превращалось в виртуальное «гигантское полотно, дополненное чувствительностью к давлению и наклону».

Рисовать новым стилусом можно будет в виртуальном пространстве в приложениях Freeform и Pixelmator.