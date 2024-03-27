Слух: Apple протестировала новый Apple Pencil, совместимый с Vision Pro

Опубликовано 27 марта 2024, 03:45
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Слух: Apple протестировала новый Apple Pencil, совместимый с Vision ProВозможно, аксессуар будет представлен вместе с новыми iPad в апреле
Издание MacRumors рассказало, что Apple пока не анонсировала новый стилус Pencil, но работа над этим устройством активно ведётся, так как вендор может представить этот гаджет в апреле вместе с новыми версиями планшетов iPad Pro и iPad Air. Отличие этой модели Apple Pencil в том, что стилус будет поддерживать visionOS — операционную систему, на которой работает гарнитура Vision Pro.
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Как отмечает издание, редакционный источник говорит, что Apple провела тестирование третьего поколения стилуса и готовит аксессуар к виртуальному рисованию. Якобы пользователи смогут рисовать на любой плоской поверхности, «и рисунок появится в открытом приложении visionOS».
Источник сообщил, что разработчики Vision Pro хотят, чтобы во время сеанса окружение человека превращалось в виртуальное «гигантское полотно, дополненное чувствительностью к давлению и наклону».
Рисовать новым стилусом можно будет в виртуальном пространстве в приложениях Freeform и Pixelmator.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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