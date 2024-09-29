Слух: «домашний аксессуар» Apple получит чип A18 для работы ИИ

Сообщается, что этот «домашний» девайс отличается от других аналогичных устройств, таких как Google Nest Hub или Amazon Echo Show тем, что имеет квадратный дисплей, а не прямоугольный с высокой диагональю. Инсайдеры сослались и на обнаруженный в базах Apple код, судя по которому устройство HomeAccessory отображается как ещё «неизданное устройство для "умного" дома», но его существование подтверждается кодовой базой.

Кроме того, предполагается, что это устройство будет работать на том же чипе A18, что и iPhone 16. Также речь идёт о том, что и iPad будет вместе с айфоном объединён в единую систему, которая будет предоставлять функции, управляемые ИИ.