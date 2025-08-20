Слух: Microsoft «подвинет» Windows 12 ради ИИ, распознающего экран как человек

Опубликовано 20 августа 2025, 09:001 мин.
Слух: Microsoft «подвинет» Windows 12 ради ИИ, распознающего экран как человекРабота уже ведётся
Руководитель подразделения Windows Паван Давулури заявил, что будущее Windows связано с искусственным интеллектом, учитывающим контекст. Windows 11 уже способна анализировать информацию с экрана, как это делает пользователь. В будущем версии Windows 11 будут поддерживать голосовые команды, визуальные элементы и экранные интерфейсы.
Давулури отметил переход от «клика» к взаимодействию на основе намерений. В Windows 11 появилась функция «Параметры» с искусственным интеллектом, доступная на компьютерах с Copilot+ после обновления в августе 2025 года.
Эта функция «понимает» намерения пользователя даже при нечётком запросе благодаря ИИ-модели Mu, работающей на устройстве. Локальные модели, такие как Phi, интегрируются в браузер Edge и обеспечивают высокую производительность ИИ на устройстве. Copilot+ для ПК использует NPU, но функции на базе Phi могут работать с графическим процессором.
При этом о работе над Windows 12 в интервью Давулури не было ни слова. Он обмолвился, что хотя эта ОС заявлена, но сейчас не в приоритете из-за работы над «понимающим» ИИ.
