Слух: Microsoft «подвинет» Windows 12 ради ИИ, распознающего экран как человек

Давулури отметил переход от «клика» к взаимодействию на основе намерений. В Windows 11 появилась функция «Параметры» с искусственным интеллектом, доступная на компьютерах с Copilot+ после обновления в августе 2025 года.

Эта функция «понимает» намерения пользователя даже при нечётком запросе благодаря ИИ-модели Mu, работающей на устройстве. Локальные модели, такие как Phi, интегрируются в браузер Edge и обеспечивают высокую производительность ИИ на устройстве. Copilot+ для ПК использует NPU, но функции на базе Phi могут работать с графическим процессором.

При этом о работе над Windows 12 в интервью Давулури не было ни слова. Он обмолвился, что хотя эта ОС заявлена, но сейчас не в приоритете из-за работы над «понимающим» ИИ.