Слух: Samsung выпустит оболочку One UI 8 быстрее ожидаемых сроков из-за Android 16

Инсайдеры из GizmoChina, разбирая кодовую базу «некоторых системных приложений» Android 16, обнаружили ссылки на оболочку One UI 8. Каких-либо подробностей не приводится, но отмечается, что ссылки внутри кода обычно появляются, когда к разработке готовятся или уже приступили.

По мнению инсайдеров, вероятно, разработчики Samsung будут спешить, так как Android 16 уже во всю уже развивается, а One UI 8 будет основана именно на этой операционной системе. Поэтому One UI 8 выйдет гораздо раньше, «чем выдумаем».