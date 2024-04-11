Слух: в iOS 18 появится ИИ-помощник для просмотра браузера Safari

Опубликовано 11 апреля 2024, 22:30
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Слух: в iOS 18 появится ИИ-помощник для просмотра браузера SafariНо что это, не знают и инсайдеры
Инсайдеры из издания 9to5Mac сообщили, что «сыщик кода» Николас Альварес обнаружил намёк на появление в iOS 18 новой функции, основанной на искусственном интеллекте, называющейся «помощник по просмотру Safari». Функция может быть представлена на мероприятии WWDC 10 июня.
Инсайдеры и сами отметили, что теряются в догадках, о чём идёт речь. Но Альварес утверждает, что найденные им части кода свидетельствуют о разработке ИИ-технологии, помогающей работать со штатным браузером iOS. И, видимо, никакой революционности ждать не стоит — подобные вещи уже предлагают другие браузеры.
Например, Microsoft Edge имеет различные встроенные функции Copilot AI. Arc от The Browser Company также сочетает в себе различные функции ИИ с просмотром веб-страниц. Что именно предложит Apple, пока непонятно.
По словам Альвареса, функция использует инфраструктуру Apple Private Relay для отправки данных обратно в Apple. И потому является полностью приватной.