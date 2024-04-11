Слух: в iOS 18 появится ИИ-помощник для просмотра браузера Safari

Инсайдеры и сами отметили, что теряются в догадках, о чём идёт речь. Но Альварес утверждает, что найденные им части кода свидетельствуют о разработке ИИ-технологии, помогающей работать со штатным браузером iOS. И, видимо, никакой революционности ждать не стоит — подобные вещи уже предлагают другие браузеры.

Например, Microsoft Edge имеет различные встроенные функции Copilot AI. Arc от The Browser Company также сочетает в себе различные функции ИИ с просмотром веб-страниц. Что именно предложит Apple, пока непонятно.

По словам Альвареса, функция использует инфраструктуру Apple Private Relay для отправки данных обратно в Apple. И потому является полностью приватной.