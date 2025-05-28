Слух: *WhatsApp разрабатывает приложение для iPad

По словам обозревателей, отсутствие приложения WhatsApp для iPad весьма странно, поскольку компания уже выпустила настольное приложение для Mac на собственных Arm-чипах. По мнению инсайдеров, разработчики спешат, поэтому выкатили приложение WhatsApp даже быстрее, чем *Instagram: дело в том, что iPad — планшетный компьютер, лидирующий на рынке, и для него уже есть, например, приложение Snapchat, что может подвинуть позиции WhatsApp на этой платформе.

Также отмечается, что этот мессенджер начинался с ориентации на одно устройство и привязки учётных записей пользователей к их телефонным номерам, и, вероятно, перенос данных на iPad будет происходить таким же образом, как на компьютер — через QR-код. То есть смартфон всё равно понадобится.