Слух: *WhatsApp разрабатывает приложение для iPad

Опубликовано 28 мая 2025, 12:451 мин.
Слух: *WhatsApp разрабатывает приложение для iPadВероятно, из-за конкуренции
Стало известно о планах *WhatsApp представить нативное приложение для iPad. Об этом сообщает портал Neowin.
По словам обозревателей, отсутствие приложения WhatsApp для iPad весьма странно, поскольку компания уже выпустила настольное приложение для Mac на собственных Arm-чипах. По мнению инсайдеров, разработчики спешат, поэтому выкатили приложение WhatsApp даже быстрее, чем *Instagram: дело в том, что iPad — планшетный компьютер, лидирующий на рынке, и для него уже есть, например, приложение Snapchat, что может подвинуть позиции WhatsApp на этой платформе.
Также отмечается, что этот мессенджер начинался с ориентации на одно устройство и привязки учётных записей пользователей к их телефонным номерам, и, вероятно, перенос данных на iPad будет происходить таким же образом, как на компьютер — через QR-код. То есть смартфон всё равно понадобится.