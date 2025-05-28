Приложения
Опубликовано 28 мая 2025, 12:45
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Слух: *WhatsApp разрабатывает приложение для iPad

Вероятно, из-за конкуренции
Стало известно о планах *WhatsApp представить нативное приложение для iPad. Об этом сообщает портал Neowin.
Слух: *WhatsApp разрабатывает приложение для iPad
© Deeksha Pahariya / Unsplash

По словам обозревателей, отсутствие приложения WhatsApp для iPad весьма странно, поскольку компания уже выпустила настольное приложение для Mac на собственных Arm-чипах. По мнению инсайдеров, разработчики спешат, поэтому выкатили приложение WhatsApp даже быстрее, чем *Instagram: дело в том, что iPad — планшетный компьютер, лидирующий на рынке, и для него уже есть, например, приложение Snapchat, что может подвинуть позиции WhatsApp на этой платформе.

Также отмечается, что этот мессенджер начинался с ориентации на одно устройство и привязки учётных записей пользователей к их телефонным номерам, и, вероятно, перенос данных на iPad будет происходить таким же образом, как на компьютер — через QR-код. То есть смартфон всё равно понадобится.

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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