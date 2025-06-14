Смарт-часы на Wear OS перестанут поддерживать устаревшие циферблаты с 2026 года

Google предстала WFF для Wear OS в 2023 году, и другие форматы были допустимы. Но с 14 января 2026 года WFF станет обязательным и единственным, который часы будут поддерживать, поэтому поддержка циферблатов без WFF постепенно сворачивается.

С начала 2025 года поддержка циферблатов AndroidX и WSL прекратилась, что означает, что новые циферблаты с этими форматами не могут быть опубликованы в Play Store, хотя обновления для них всё ещё допускаются. С 14 января 2026 года пользователи Wear OS не смогут устанавливать устаревшие циферблаты из магазина Play, а разработчики не смогут выпускать обновления для них.

Также для устаревших циферблатов будут недоступны разовые покупки, покупки в приложении и подписки, хотя уже сделанные покупки и подписки будут продолжать работать, но не будут автоматически продлеваться.