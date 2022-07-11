Смартфоны с новым браузером Google Chrome дольше проживут от одного заряда

По всей видимости, нечто подобное произошло и в этот раз. Так, наши коллеги из About Chromebooks нашли в мобильной версии Google Chrome новую функцию, названную Quick intensive timer throttling of loaded background pages.

Её суть заключается в том, что при её активации браузер особым образом управляет открытыми вкладками, не позволяя им отъедать большие куски ресурсов процессора и оперативной памяти. В основу функции лёг режим экономии энергии, который, правда, включается не через 10 минут после сворачивания Chrome, а через 10 секунд.

По подсчётам специалистов, благодаря этому приложение экономит использование процессора примерно на 10% при использовании перегруженных JavaScript сайтов. Также они заявили, что благодаря работе новой функции компьютеры и смартфоны будут жить от одного заряда заметно дольше прежнего.