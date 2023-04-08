Сможет ли Россия обойтись без Запада в создании приложений и сервисов

Сможет ли Россия обойтись без Запада в создании приложений и сервисовЭксперт выразил своё мнение
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, выступая на российском форуме по управлению интернетом (RIGF) заявил, что Россия идёт «по интересному треку». Эксперт отметил, что Россия — страна с мощным потенциалом разработки собственных цифровых продуктов.
Фото: Techrepublic.com
По мнению Плуготаренко, у России большой потенциал в создании «собственных технологий, сервисов, решений и классов софта». Но при этом есть и проблемы.
Прежде всего это касается «железа» — разработки отечественных компьютеров, проблемы наблюдаются и в сфере ИИ: «это в первую очередь "железо", есть определённые проблемы с совершенно такими мощными современными технологиями, как искусственный интеллект».
Эксперт подчеркнул, что у России есть «сила, воля, поддержка со стороны отрасли государства, интересные кадровые ресурсы и самое главное — видение цели, к которой мы идём». По его словам, всё это говорит, что наверное «нас ждёт хорошее будущее».
Ощущение, что мы идём по интересному треку, что у России есть большой потенциал и он уже реализуется по направлению создания собственных технологий, сервисов, решений и классов софта. И в этом направлении мы, очевидно, останемся одной из ведущих IT-держав.