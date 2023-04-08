Сможет ли Россия обойтись без Запада в создании приложений и сервисов

По мнению Плуготаренко, у России большой потенциал в создании «собственных технологий, сервисов, решений и классов софта». Но при этом есть и проблемы.

Прежде всего это касается «железа» — разработки отечественных компьютеров, проблемы наблюдаются и в сфере ИИ: «это в первую очередь "железо", есть определённые проблемы с совершенно такими мощными современными технологиями, как искусственный интеллект».

Эксперт подчеркнул, что у России есть «сила, воля, поддержка со стороны отрасли государства, интересные кадровые ресурсы и самое главное — видение цели, к которой мы идём». По его словам, всё это говорит, что наверное «нас ждёт хорошее будущее».