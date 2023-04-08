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22:49, 08 апреля 2023
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Сможет ли Россия обойтись без Запада в создании приложений и сервисов

Эксперт выразил своё мнение

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, выступая на российском форуме по управлению интернетом (RIGF) заявил, что Россия идёт «по интересному треку». Эксперт отметил, что Россия — страна с мощным потенциалом разработки собственных цифровых продуктов.

Сможет ли Россия обойтись без Запада в создании приложений и сервисов

Фото: Techrepublic.com

По мнению Плуготаренко, у России большой потенциал в создании «собственных технологий, сервисов, решений и классов софта». Но при этом есть и проблемы.

Прежде всего это касается «железа» — разработки отечественных компьютеров, проблемы наблюдаются и в сфере ИИ: «это в первую очередь "железо", есть определённые проблемы с совершенно такими мощными современными технологиями, как искусственный интеллект».

Эксперт подчеркнул, что у России есть «сила, воля, поддержка со стороны отрасли государства, интересные кадровые ресурсы и самое главное — видение цели, к которой мы идём». По его словам, всё это говорит, что наверное «нас ждёт хорошее будущее».

Ощущение, что мы идём по интересному треку, что у России есть большой потенциал и он уже реализуется по направлению создания собственных технологий, сервисов, решений и классов софта. И в этом направлении мы, очевидно, останемся одной из ведущих IT-держав.

Сергей Плуготаренко
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
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