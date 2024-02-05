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Опубликовано 05 февраля 2024, 23:15
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Snap сократит 10% сотрудников из-за снижения объемов цифровой рекламы

До этого уж были увольнения
Snap планирует сократить около 10% своих сотрудников, продолжая борьбу с падением объемов цифровой рекламы. На начало 2023 года в в компании работало около 5,300 сотрудников. До этого в Snap уже проходили увольнения 20% персонала в 2022 году и 3% в 2023 году.

Компании сложно расшириться за пределы своего основного продукта в сфере социальных сетей. Проекты по созданию смарт-очков с дополненной реальностью и селфи-дрона были отменены. Даже продукты внутри Snapchat, такие как Spotlight и подписка Snapchat Plus, не смогли вырасти соответственно ожиданиям компании.

Компания также сталкивается с общими проблемами технологических и медийных компаний в последние годы: сокращение рынка рекламы и ограничения Apple на отслеживание пользователей в iOS. Доходы Snap выросли в третьем квартале 2023 года, но это произошло после двух кварталов спада. Ожидается, что компания представит отчет о доходах за четвертый квартал 2023 года завтра.

Компания не уточнила, где будет сосредоточено сокращение, но отметила, что эти меры направлены на «лучшее позиционирование бизнеса для реализации наших высших приоритетов и обеспечения возможности инвестировать инкрементально для поддержки нашего роста в будущем». Ожидается, что Snap потратит до $ 75 млн на отступные и связанные с ними расходы.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#snap
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#Snapchat
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#технологии
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#работа