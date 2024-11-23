Snap заявил о клевете со стороны прокурора Нью-Мексико в деле безопасности детей

Теперь юристы мессенджера утверждают, что иск ложный и буквально сделан для целенаправленной клеветы на компанию. The Verge, ознакомившийся с документами, пишет, что компания поставила под сомнение правдивость обвинений Генпрокуратуры Нью-Мексико в том, что приложение не заблокировало ложный аккаунт, якобы принадлежащий 14-летней девочке. Однако, как выяснилось позднее, этот аккаунт был создан мужчиной по имени Энзо.

И мессенджер автоматически предложил этому аккаунту более 91 пользователя, включая взрослых, ищущих сексуальный контент. За это прокуратура и зацепилась.

Также Snap обвиняет офис прокурора штата в том, что он «неоднократно [неправильно] описывал» свои внутренние документы. Для суда ведомство ссылалось на документ, о котором упоминало в своём иске, что компания «сознательно решила не хранить изображения сексуального насилия над детьми», предполагая, что Snap не сообщает и не предоставляет эти изображения правоохранительным органам. Snap опроверг это утверждение и пояснил, что мессенджерам запрещено хранить на своих серверах материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Компания также заявила, что передает такие материалы в Национальный центр по поиску пропавших и эксплуатируемых детей.

В свою очередь, директор по связям с общественностью Департамента юстиции штата Нью-Мексико Лорен Родригес заявила, что Snap сосредоточился на незначительных деталях расследования в «попытке отвлечься от серьёзных вопросов, поднятых в деле». Родригес также заявила, что «Snap продолжает ставить прибыль выше защиты детей» вместо того, чтобы «решать... критические проблемы, внося реальные изменения в свои алгоритмы и конструктивные особенности».