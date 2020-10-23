Snapchat научился распознавать вино и еду

Уже сейчас пользователи Snapchat могут(https://www.engadget.com/snapchat-scan-food-and-wine-labels-130019011.html0 воспользоваться опцией распознавания этикеток продуктов питания и вина. Так, с помощью сканирования этикеток на экран может выводиться информация как о составе продукта питания или вина, так и о дате производства.

Кроме того, отсканировав этикетку пользователи могут ознакомиться с рейтингом товара, а также изучить информацию о его совместимости с едой. Внедрением подобного функционала разработчики пытаются сделать камеру более полезным инструментом. Кроме того, впоследствии они рассчитывают выстроить вокруг нее платформу VR.