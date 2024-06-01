Снова за старое? Обновление Windows 11 снова «сломало» панель задач

Опубликовано 01 июня 2024, 16:30
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Снова за старое? Обновление Windows 11 снова «сломало» панель задачВ 2023 году такое уже было
Microsoft признала проблему в работе панели задач в Windows 11 после последнего обновления. Компания работает над исправлением ошибки и просит пользователей не загружать обновление, приведшее к багам.
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На днях Microsoft начала распространять патч под номером KB5037853, после установки которого у многих пользователей начались ошибки в работе панели задач. У части пользователей на панели задач исчезли иконки приложений, у кого-то панель задач перестала реагировать на нажатия, либо панель зависает или вовсе исчезает с экрана.
Причём в 2023 году такая ошибка уже воспроизводилась после обновления. Вендор признал наличие багов и работает над исправлением.
При этом сообщается, что разработчики Microsoft автоматически отозвали новый патч у тех пользователей, которые обновились через Known Issue Rollback.
Когда выйдет исправление ошибки, пока неизвестно.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
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