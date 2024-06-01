Снова за старое? Обновление Windows 11 снова «сломало» панель задач

На днях Microsoft начала распространять патч под номером KB5037853, после установки которого у многих пользователей начались ошибки в работе панели задач. У части пользователей на панели задач исчезли иконки приложений, у кого-то панель задач перестала реагировать на нажатия, либо панель зависает или вовсе исчезает с экрана.

Причём в 2023 году такая ошибка уже воспроизводилась после обновления. Вендор признал наличие багов и работает над исправлением.

При этом сообщается, что разработчики Microsoft автоматически отозвали новый патч у тех пользователей, которые обновились через Known Issue Rollback.

Когда выйдет исправление ошибки, пока неизвестно.