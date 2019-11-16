Приложения
Сегодня 11:17
Со смартфонов начали удалять приложения по теме вейпинга
Из-за смертей вейперов
Стало известно о планах Apple в отношении приложений по теме вейпинга. Так, издание CNBC сообщило, что компания удалит 181 мобильную программу, которая касается вейпа из фирменного магазина App Store.
Данное решение коснется приложений, которые позволяют коммуницировать пользователям в специализированных социальных сетях, отслеживать новости о вейпинге, а также програм, благодаря которым можно регулировать подсветку и температуру вейпа. Напомним, что сервисы для приобретения электронных сигарет и сменных для них деталей всегда были запрещены в App Store.
”Мы очень заботимся о том, чтобы наш магазин приложений был надёжным местом для клиентов, особенно молодёжи. Мы постоянно оцениваем приложения и изучаем последние данные, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей”, - прокомментировала пресс-служба Apple.