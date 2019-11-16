Со смартфонов начали удалять приложения по теме вейпинга

Данное решение коснется приложений, которые позволяют коммуницировать пользователям в специализированных социальных сетях, отслеживать новости о вейпинге, а также програм, благодаря которым можно регулировать подсветку и температуру вейпа. Напомним, что сервисы для приобретения электронных сигарет и сменных для них деталей всегда были запрещены в App Store.

”Мы очень заботимся о том, чтобы наш магазин приложений был надёжным местом для клиентов, особенно молодёжи. Мы постоянно оцениваем приложения и изучаем последние данные, чтобы определить риски для здоровья и благополучия пользователей”, - прокомментировала пресс-служба Apple.