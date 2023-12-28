Соцсеть бывшего главы Twitter после обновления стала похожа на Х Илона Маска

На днях вышли обновления для мобильной и веб-версии платформы. В версии 1.61, как и в соцсети Илона Маска Х, появился медиа плеер, с помощью которого можно загружать видео по ссылкам из стриминга Twitch, облачного сервиса SoundCloud, музыкальной площадки Spotify и из YouTube. Но в Х плеер по умолчанию настроен на автовоспроизведение.

Также в Bluesky появилась функция «скрыть публикацию», опять же, как в Х. По мнению многих экспертов, последние обновления Bluesky делают эту соцсеть похожей на конкурирующую Х. При этом в Bluesky до сих пор попасть можно только по приглашениям, хотя с момента запуска площадка набрала 2 млн пользователей.