Соцсеть Х отключила возможность найти сообщения Дональда Трампа

Источник отмечает, что аккаунт Трампа был приостановлен в 2021 году из-за нарушения политики ресурса, но после вмешательства Илона Маска был восстановлен. Единственная публикация с тех пор касалась задержания Трампа «по обвинению в заговоре с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года».

Как отмечает Mediaite, не совсем понятно, почему это происходит. Другие аккаунты, которые в прошлом были приостановлены, а затем восстановлены, по-прежнему доступны для поиска. Аккаунты других известных политических деятелей, таких как Камала Харрис, также остаются доступными для поиска.

Один из разработчиков, с которым пообщалось издание, утверждает, что это намеренный шаг со стороны X, поскольку проблема явно не затрагивает другие ранее заблокированные учётные записи.