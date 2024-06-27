Соцсеть «Одноклассники» начала размывать эротические фото

Опубликовано 27 июня 2024, 12:06
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Соцсеть «Одноклассники» начала размывать эротические фотоС помощью машинного обучения
Разработчики социальной сети «Одноклассники» создали две ML-модели ИИ — алгоритмы машинного обучения — для размытия пикантных фото и GIF в ленте.
Однако пляжные снимки, фотографии спортсменов с оголённым торсом, статуи и подобные фото заблюривать система не будет. В основе нового подхода к контенту лежит мнение пользователей соцсети, которое разработчики изучили в результате проведённого опроса. Люди отметили, какие фото считают неприемлемыми.
ML-модели обучены на 6 млн файлов. Одна модель сканирует изображение для определения содержимого, вторая относит фото к определённой категории контента, за счёт чего изображение или остаётся, или размывается.
При этом пользователь может увидеть такое фото, если нажмёт на него.
Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков