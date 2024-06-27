Соцсеть «Одноклассники» начала размывать эротические фото

Однако пляжные снимки, фотографии спортсменов с оголённым торсом, статуи и подобные фото заблюривать система не будет. В основе нового подхода к контенту лежит мнение пользователей соцсети, которое разработчики изучили в результате проведённого опроса. Люди отметили, какие фото считают неприемлемыми.

ML-модели обучены на 6 млн файлов. Одна модель сканирует изображение для определения содержимого, вторая относит фото к определённой категории контента, за счёт чего изображение или остаётся, или размывается.

При этом пользователь может увидеть такое фото, если нажмёт на него.