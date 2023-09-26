«Соцсеть Одноклассники» обновила новостную ленту и стартовую страницу

Так, новостная лента стала удобней, полностью изменился внешний вид, чтобы пользователям было проще ориентироваться при потреблении контента и вовремя получать свежую информацию. Обновлённая лента предполагает повышение качества получаемого контента, удобство его поиска и подписки на авторов.

Попасть в ленту рекомендаций стало проще, появились новые точки входа: сразу над основной лентой и на страницах публикаций и видеороликов при их открытии. При этом кнопка «Опубликовать» стала удобнее и теперь всегда располагается в верхней части экрана.

Изменился и дизайн «Моментов» и «Увлечений» — сервисы объединили в общий блок. Оставлять комментарии пользователи теперь могут двумя способами: под кнопкой с диалоговым облаком из ленты или при открытии шторки комментариев в нижней части экрана.

Изменились и алгоритмы ранжирования. Теперь учитывается больше факторов при показе пользователям релевантных для них постов. Алгоритмы быстрее обучаются в зависимости от характера потребления контента пользователями.

«Алгоритмы тоже изменились. Теперь вы будете получать более свежий и набирающий популярность авторский контент. Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от вашего взаимодействия с публикациями», — говорится в пресс-релизе.