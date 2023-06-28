Соцсеть от TikTok закрылась менее чем через год после запуска

Соцсеть от TikTok закрылась менее чем через год после запускаPress F, как говорится
Команда TikTok объявила о прекращении поддержки своего нового сервиса TikTok Now, который был представлен всего девять месяцев назад.
TikTok Now был запущен как отдельная социальная сеть, где пользователи могли делиться своей повседневной жизнью в реальном времени с близкими.
Платформа использовала похожий на популярный сервис BeReal формат, который стал хитом 2022 года. Правда, детище автором видеосервиса не смогла удержать свою популярность.
И всё дело в том, что основной продукт компании — TikTok — перетягивал на себя всё внимание пользователей. Ведь там они точно так же могут создавать и просматривать разнообразные видеоролики различных жанров и форматов.
Отметим, что данное решение команды разработчиков демонстрирует их стремление к инновациям и экспериментам. А также способность признавать свои неудачи.