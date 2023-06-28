Соцсеть от TikTok закрылась менее чем через год после запуска

TikTok Now был запущен как отдельная социальная сеть, где пользователи могли делиться своей повседневной жизнью в реальном времени с близкими.

Платформа использовала похожий на популярный сервис BeReal формат, который стал хитом 2022 года. Правда, детище автором видеосервиса не смогла удержать свою популярность.

И всё дело в том, что основной продукт компании — TikTok — перетягивал на себя всё внимание пользователей. Ведь там они точно так же могут создавать и просматривать разнообразные видеоролики различных жанров и форматов.

Отметим, что данное решение команды разработчиков демонстрирует их стремление к инновациям и экспериментам. А также способность признавать свои неудачи.