Соцсеть Трампа закрыта от России. Но есть способ получить к ней доступ

Трамп пообещал, что соцсеть возродит свободу слова в США. В России ресурс недоступен, но не по техническим, а по политическим причинам. Всё исходит из того, заинтересован ли Трамп в российской аудитории.

Но, по словам замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» ТУСУР Руслана Пермякова, к соцсети Трампа можно получить доступ с помощью VPN или изменения региональных настроек Apple ID.

«Доступ в социальную сеть, как и в своё время в Clubhouse, организован по приглашениям. В России сеть недоступна. Если зайти на её домен, система выдаст ошибку. Но сайт доступен через VPN. А в AppStore приложение доступно при изменении региональных настроек пользователя в Apple ID», — рассказал эксперт.