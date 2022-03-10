Соцсеть Twitter запустила версию специально для браузера Tor

Отмечается, что пользоваться соцсетью через Tor можно было и раньше. Но данная версия разработана специально для браузера, и имеет больше слоёв защиты.

Это обновление означает, что пользователи Tor смогут пользоваться соцсетью в странах, где она заблокирована. «Платформа обязана работать с людьми, которые используют Tor, на равных условиях. Настройка адреса onion, — это практический шаг, который демонстрирует, что платформа явно удовлетворяет потребности людей, использующих Tor», — заявил Маффетт.