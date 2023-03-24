Соцсеть «Вконтакте» позволит авторам контента заменять кнопки добавления в друзья на подписку

В личном кабинете появится возможность включения режима автора, благодаря чему можно будет заменять кнопку «Добавить в друзья» на «Подписаться». Кроме того, для авторов появится функция создания NFT, которые будут открывать доступ к эксклюзивному контенту.

Также сообщается о запуске 50 новых сервисов для авторов контента, среди которых приложение для борьбы со спамом в комментариях, возможность закреплять в чатах подходящие мини-приложения и сервис для создания UGC-стикеров — пользовательского контента.

«"ВКонтакте" анонсировала множество других инструментов для создателей контента: … В профилях появится возможность включить режим автора: кнопку "Добавить в друзья" можно будет поменять на "Подписаться", станут доступны возможность запускать рекламные кампании и другие инструменты для развития личного бренда», — сказано в сообщении соцсети.