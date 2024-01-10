Sony бросила вызов Apple, представив свою гарнитуру расширенной реальности

Гарнитура от Sony может стать потенциальным конкурентом Apple Vision Pro. Названия у продукта Sony пока нет, но известно, что это инструмент для взаимодействия с 3D-моделями, интерфейсами и другим контентом, для воспроизведения и редактирования которого необходимо специальное оборудование.

XR-шлем имеет два контроллера. Один представляет собой стандартизированный пульт от привычных гарнитур виртуальной реальности (VR). Второй — кольцо, которое можно надевать на палец.

Экраны шлема охватывают 96% цветовой гаммы DCI-P3. Работает гарнитура на специальном чипе Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm.