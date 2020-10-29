Sony выпустила новое приложение PlayStation для Android и iOS накануне выхода PS5

Сами разработчики из Sony заявили в своем блоге о том, что переработанное PlayStation App создавалось с прицелом на улучшение игрового опыта на консолях компании. В числе нововведение нового приложения можно отметить голосовой чат, встроенный доступ к онлайн-магазину PS Store и переработанный дизайн.