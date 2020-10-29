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Sony выпустила новое приложение PlayStation для Android и iOS накануне выхода PS5
Наконец-то теперь им можно будет пользоваться без жжения в нижней части спины
В сети появилась информация о том, что Sony, наконец-то, выпустила новое приложение PlayStation для Android и iOS на замену прежнему устаревшему недоразумению накануне выхода PS5. Его можно прямо сейчас скачать в App Store и Google Play.
Сами разработчики из Sony заявили в своем блоге о том, что переработанное PlayStation App создавалось с прицелом на улучшение игрового опыта на консолях компании. В числе нововведение нового приложения можно отметить голосовой чат, встроенный доступ к онлайн-магазину PS Store и переработанный дизайн.
Что интересно, после запуска PlayStation 5, приложение обзаведется новыми возможностями. Так, например, пользователь сможет удаленно запускать игры, управлять памятью консоли и входить в учетную запись на новой PlayStation - и все это будет доступно непосредственно с PS App.