Опубликовано 11 сентября 2025, 15:08
1 мин.

Sony запустила мобильное приложение для родительского контроля PlayStation

Новый инструмент доступен на iOS и Android
Компания Sony представила мобильное приложение PlayStation Family, которое расширяет возможности родительского контроля за использованием консолей. Теперь управлять настройками можно не только с самой приставки, но и со смартфона.
© Charles Sims

Приложение позволяет родителям устанавливать лимиты игрового времени, просматривать отчеты об активности за день и неделю, регулировать траты и настраивать фильтры контента. Также доступно управление параметрами конфиденциальности в социальных функциях.

Одной из ключевых возможностей стала система уведомлений в реальном времени. Родители могут видеть, во что играет ребенок, а также быстро одобрять или отклонять запросы на дополнительное время или доступ к определенным играм.

Разработчики предусмотрели удобный процесс настройки, который, как отмечается, многим пользователям будет проще пройти именно на телефоне или планшете, а не на самой консоли.

Мобильное приложение PlayStation Family можно Скачать его можно в магазинах App Store и Google Play.

