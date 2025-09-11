Sony запустила мобильное приложение для родительского контроля PlayStation

Приложение позволяет родителям устанавливать лимиты игрового времени, просматривать отчеты об активности за день и неделю, регулировать траты и настраивать фильтры контента. Также доступно управление параметрами конфиденциальности в социальных функциях.

Одной из ключевых возможностей стала система уведомлений в реальном времени. Родители могут видеть, во что играет ребенок, а также быстро одобрять или отклонять запросы на дополнительное время или доступ к определенным играм.

Разработчики предусмотрели удобный процесс настройки, который, как отмечается, многим пользователям будет проще пройти именно на телефоне или планшете, а не на самой консоли.

Мобильное приложение PlayStation Family можно Скачать его можно в магазинах App Store и Google Play.