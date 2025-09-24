Сообщения в WhatsApp теперь можно переводить прямо в чате

Теперь в личных и групповых чатах, а также в обновлениях Каналов можно перевести сообщение на нужный язык, просто зажав его и выбрав пункт «Перевести».

На старте поддержка различается в зависимости от платформы. Владельцы iPhone могут переводить сообщения более чем на 19 языков. Пользователям Android пока доступны английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский.

Дополнительно в Android предусмотрена возможность автоматического перевода всего чата — тогда каждое входящее сообщение будет отображаться на выбранном языке.

Хотя функция не является мгновенным «живым переводом» текста или речи, она заметно упрощает общение для миллиардов пользователей мессенджера.

Разработчики обещают расширять список поддерживаемых языков в будущем, что сделает WhatsApp ещё удобнее для международного общения.