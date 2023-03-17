Сооснователь и гендиректор сервиса Twitch ушёл из компании

17:36, 17 марта 2023
1 мин.
Сооснователь и гендиректор сервиса Twitch ушёл из компанииНо при этом останется как советник
Сооснователь и генеральный директор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир в своём Twitter сообщил об уходе из компании и подчеркнул, что увольняется «немедленно».
Фото: Mashable.com
При этом Шир заявил, что останется в Twitch в качестве советника. Его должность займёт нынешний президент сервиса Дэн Клэнси.
«Я часто воспринимал Twitch как ребёнка, которого я растил. И хотя мне хотелось всегда быть рядом в момент, когда он нуждается во мне, я думаю, 16 лет — это тот возраст, когда Twitch готов покинуть дом и двигаться дальше в одиночку», — рассказал Эммет Шир.