Сотрудница TikTok обвинила компанию в принудительном просмотре шок-контента

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Сотрудница TikTok обвинила компанию в принудительном просмотре шок-контентаИ потребовала создать специальный медицинский страховой фонд
В США сотрудница TikTok Кэнди Фрейзер подала в суд на компанию. В своём иске она указывает на то, что 10 тыс модераторов контента сервиса, в том числе и она, вынуждены регулярно просматривать видео с детской порнографией, изнасилованиями, обезглавливаниями и нанесением увечий животным.
По словам девушки, в рамках своих должностных обязанностей ей пришлось просматривать ролики, на которых были запечатлены сцены каннибализма, разбитые головы, стрельба в школе и прочий шок-контент. Она также заявила о бессоннице из-за характера её работы.
Фрейзер требует от TikTok компенсацию за психологические травмы. Также она желает добиться от суда постановления, согласно которому IT-гигант будет вынужден создать специальный медицинский фонд для модераторов.
Источник: NDTV