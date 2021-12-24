Сотрудница TikTok обвинила компанию в принудительном просмотре шок-контента

По словам девушки, в рамках своих должностных обязанностей ей пришлось просматривать ролики, на которых были запечатлены сцены каннибализма, разбитые головы, стрельба в школе и прочий шок-контент. Она также заявила о бессоннице из-за характера её работы.

Фрейзер требует от TikTok компенсацию за психологические травмы. Также она желает добиться от суда постановления, согласно которому IT-гигант будет вынужден создать специальный медицинский фонд для модераторов.