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Опубликовано 20 января 2025, 15:30
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Сотрудник Google раскрыл дату релиза первой беты Android 16

Ждем релиза стабильной версии ОС уже во II квартале
Google готовится выпустить первую бета-версию Android 16 уже в этом месяце. Хотя компания официально не объявила точные даты релизов, сотрудник Google случайно раскрыл их в комментарии на платформе Android Gerrit.
Сотрудник Google раскрыл дату релиза первой беты Android 16
© Ferra

Согласно утечке, первая бета-версия Android 16 выйдет 22 января, а вторая — 19 февраля. Третья бета ожидается 12 марта и станет первой версией с платформенной стабильностью.

После этого Google планирует выпустить дополнительные бета-версии для окончательного тестирования в апреле и мае, а стабильная версия Android 16 появится во II квартале 2025 года.

Android 16 обещает значительные изменения и новые функции, которые улучшат пользовательский опыт.

Для устройств Pixel и других совместимых устройств этот релиз станет важным обновлением.

Источник:Androidauthority
Автор:Булат Кармак
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