Сотрудник Google раскрыл дату релиза первой беты Android 16

Опубликовано 20 января 2025, 15:301 мин.
Сотрудник Google раскрыл дату релиза первой беты Android 16Ждем релиза стабильной версии ОС уже во II квартале
Google готовится выпустить первую бета-версию Android 16 уже в этом месяце. Хотя компания официально не объявила точные даты релизов, сотрудник Google случайно раскрыл их в комментарии на платформе Android Gerrit.
Согласно утечке, первая бета-версия Android 16 выйдет 22 января, а вторая — 19 февраля. Третья бета ожидается 12 марта и станет первой версией с платформенной стабильностью.
После этого Google планирует выпустить дополнительные бета-версии для окончательного тестирования в апреле и мае, а стабильная версия Android 16 появится во II квартале 2025 года.
Android 16 обещает значительные изменения и новые функции, которые улучшат пользовательский опыт.
Для устройств Pixel и других совместимых устройств этот релиз станет важным обновлением.