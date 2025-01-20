Сотрудник Google раскрыл дату релиза первой беты Android 16

Согласно утечке, первая бета-версия Android 16 выйдет 22 января, а вторая — 19 февраля. Третья бета ожидается 12 марта и станет первой версией с платформенной стабильностью.

После этого Google планирует выпустить дополнительные бета-версии для окончательного тестирования в апреле и мае, а стабильная версия Android 16 появится во II квартале 2025 года.

Android 16 обещает значительные изменения и новые функции, которые улучшат пользовательский опыт.

Для устройств Pixel и других совместимых устройств этот релиз станет важным обновлением.