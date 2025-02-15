Сотрудники госорганов Австралии разочаровались в Copilot после тестирования

В отчёте отмечается, что участники считают Copilot менее полезным, чем ожидали, и что его использование оказалось ниже ожидаемого. Большинство участников использовали Copilot два-три раза в неделю. В то же время участники отметили, что Copilot лучше всего справляется с задачами, такими как поиск и обобщение информации, составление протоколов совещаний, управление знаниями и подготовка контента.

При этом Copilot не подходит для решения более сложных задач, в основном из-за ограничений самого продукта.