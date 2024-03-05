Сотрудники Сбера начали выезжать на дом к клиентам для установки приложения на iOS

Для этого нужно подать заявку на сайте Сбера и выездной менеджер организации приедет в удобное время и место для установки продукта на айфон. Также сотрудники банка могут помочь обновить или скачать СберБанк Онлайн и для Android-устройств, а также другие приложения Сбера и его партнёров: СберИнвестиции, «Здоровье плюс», СберПраво и прочие. Опция доступна в 200 городах России.

«Мы хотим, чтобы у клиента была возможность получать услуги любым удобным для него способом: в СберБанк Онлайн, в офисе или другой удобной локации. Поэтому мы активно развиваем наш выездной сервис — одно из значимых направлений нашей сети дистрибуции. Помощь в получении доступа к СберБанк Онлайн стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в наших отделениях. Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 млн установок приложения СберБанк Онлайн. А за два месяца этого года — почти 1 млн, включая «Учёт Онлайн». Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис. Теперь получить доступ к популярнейшему приложению Сбера можно не выходя из дома или своего офиса. Сотрудники не только помогут установить приложение, но и объяснят, как им пользоваться, а при необходимости помогут воспользоваться и другими продуктами Сбера», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.