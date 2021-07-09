Создано Android-приложение для проверки защищённости смартфонов от воды

Приложения
Сегодня в 07:31
Создано Android-приложение для проверки защищённости смартфонов от водыОчередное доказательство того, что всё гениальное — просто
Водонепроницаемость — одна из отличительных особенностей более дорогих смартфонов от бюджетников. Но очень часто бывает такое, что защита от воды вроде бы есть, но при контакте с ней устройство всё равно «умирает».
Теперь же можно заранее проверить, чем закончится столкновение смартфона с водой. Это стало возможным благодаря новому Android-приложению под названием Water Resistance Tester. Скачать его можно прямо в магазине Google Play.
Gizmodo
Принцип работы приложения максимально простой: вы давите в необходимом месте на экране, а софт, используя встроенный в смартфон барометрический датчик, находит незначительные различия в показателях атмосферного давления. И уже на базе этих данных выясняет, сохранились ли защитные пломбы, встроенные в смартфон с сертификацией IP.