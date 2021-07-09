Создано Android-приложение для проверки защищённости смартфонов от воды

Очередное доказательство того, что всё гениальное — просто

Водонепроницаемость — одна из отличительных особенностей более дорогих смартфонов от бюджетников. Но очень часто бывает такое, что защита от воды вроде бы есть, но при контакте с ней устройство всё равно «умирает».