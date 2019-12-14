Создано научное приложение для просчёта сценариев конца света

”Это реалистичное интерактивное моделирование и визуализация ядерных конфликтов с акцентом на последствия. Технически это не игра, так как нет цели и нет награды за то, что игрок всех уничтожил. Это интерактивная “образовательная песочница”, где вы можете свободно моделировать и проигрывать сценарий любого вероятного конфликта”, - поделился Степанов.

Отмечается, что в игре предусмотрена симуляция дыма горящих городов, смерти людей, а также ионизирующего излучения и голода. По словам автора, главной задачей NWS является напоминание людям об опасности ядерного оружия, а также повышение осведомленности.