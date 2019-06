Создано приложение для автоматического удаления лишних людей с фото

Приложение под названием Bye Bye Camera делает одно единственное, но очень полезное дело — оно удаляет лишнего человека из кадра. Для этого она использует некоторые общедоступные инструменты из мира нейросетей, которые не смотря на это все вместе добиваются каких-то удивительных результатов! Так, Bye Bye Camera сначала использует YOLO (You Only Look One) — очень эффективный классификатор объектов, который может быстро обозначить контур человека, а затем отдельный инструмент, выполняющий то, что Adobe назвала “context-aware fill”.

Хоть этот проект и создавался больше как баловство, показывающее, насколько свободнее ощущается город без присутствия человека, вы все же можете купить приложение за 229 рублей в AppStore для iOS.