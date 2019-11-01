Создано приложение для оформления ДТП В России

Отмечается, что через приложение можно оформить электронный европротокол только в том случае, когда в аварии никто не пострадал, в ДТП задействовано не более двух машин, а участники пришли к общему согласию. Для оформления аварии требуется сфотографировать возникшие повреждения, указать необходимые данные в полях извещения, а также схематически зарисовать аварию на бумаге и также сфотографировать изображение в приложении.

Для того чтобы второй участник ДТП подтвердил черновой вариант извещения, приложение выведет на экран смартфона QR-код, который ему необходимо считать на своем устройстве. Так, появится возможность либо согласиться с извещением либо отредактировать его. В случае выполнения всех условий на смартфон поступит уведомление, а участникам аварии можно будет разъехаться. По словам представителей Российского союза автостраховщиков, оформление ДТП с помощью нового приложение займет не более 15 минут.