Создано приложение для определения коронавируса по кашлю

Так, пользователям необходимо лишь записать свой кашель на смартфон, а приложение Coughvid, которое было разработано на базе искусственного интеллекта, определит наличие коронавируса. ”Точность приложения составляет 70%. Тем не менее, люди, которые думают, что у них может быть эта болезнь, все равно должны пойти к своему врачу. Приложение не заменяет медицинское обследование”, - предостерегли разработчики.

На данный момент команда исследователей дополняет базу данных для того, чтобы научить приложение различать кашель людей с коронавирусом от здоровых людей с наличием других видом респираторных заболеваний. По словам Дэвида Атьенца, главы ESL и члена команды разработчиков Coughvid, приложение будет выпущено как только будет накоплен достаточный объем данных. Он также отметил, что на это может уйти несколько недель.