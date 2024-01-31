Создано приложение для слепых, помогающее находить автобусные остановки

Пользователи начинают, используя другое приложение для определения приблизительного местоположения автобусной остановки, а затем открывают All_Aboard. Приложение, обученное на примерно 10 000 изображениях автобусных остановок в городе, использует глубокую нейронную сеть для визуального распознавания знака целевой остановки на расстоянии до 15 метров. Ориентируя пользователя с помощью звуковых сигналов, меняющих тональность и скорость при приближении к остановке, All_Aboard позволяет людям с ограниченным зрением более точно находить автобусные остановки.

Во время тестирования, 24 слепых людей использовали Google Maps и All_Aboard для поиска 20 автобусных остановок в городской и пригородной среде. Google Maps показал успешность лишь в 52%, в то время как All_Aboard увеличил этот показатель до 93%. Также среднее расстояние между конечной точкой на карте и реальной автобусной остановкой сократилось с 6,62 метра до 1,54 метра при использовании All_Aboard.