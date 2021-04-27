Создано смартфонное приложение для проверки на аутизм

Разработка соответствующего приложения была начата учеными еще несколько лет назад. Для последней версии специалисты реализовали фильмы, с помощью которых можно оценить, на что именно дети обращают внимание в них: на объекты или людей. Согласно данным исследователей, дети без аутизма смотрят в фильме на весь экран, чаще обращая внимание на людей. В то же время, дети с аутизмом, напротив, зачастую фокусировались на определенном участке экрана с предметом.

Исследователи отмечают, что сама проверка детей на аутизм с помощью приложения занимает 10 минут. Для этого необходим iPhone или iPad и их фронтальная камера, с помощью которой записывается поведение ребенка.