Приложения
Сегодня в 10:35
Создано смартфонное приложение для проверки на аутизм
Оно предназначено для детей
Исследователи из Университета Дьюка создали смартфонное приложения для проверки детей на аутизм. С помощью него ученые оценивают, как именно ребенок смотрит специально разработанные фильмы на iPhone или iPad, применяя элементы машинного обучения.
Разработка соответствующего приложения была начата учеными еще несколько лет назад. Для последней версии специалисты реализовали фильмы, с помощью которых можно оценить, на что именно дети обращают внимание в них: на объекты или людей. Согласно данным исследователей, дети без аутизма смотрят в фильме на весь экран, чаще обращая внимание на людей. В то же время, дети с аутизмом, напротив, зачастую фокусировались на определенном участке экрана с предметом.
Исследователи отмечают, что сама проверка детей на аутизм с помощью приложения занимает 10 минут. Для этого необходим iPhone или iPad и их фронтальная камера, с помощью которой записывается поведение ребенка.