Создатель Telegram Дуров подколол Илона Маска после успеха своей криптовалюты Toncoin

Напомним, что Toncoin, одна из перспективных криптовалют, начала стремительно расти более месяца назад на фоне новостей о возможном IPO Telegram. На прошлой неделе рост возобновился с новой силой.

Сегодня курс Toncoin превышает $7, а аналитики прогнозируют, что в ближайшее время он может пробить отметку в $10. И учитывая опыт последних дней, в это вполне можно поверить.