Создатель Twitter выпустил BitChat — мессенджер, которому не нужен интернет и сервера

Приложение использует технологию Bluetooth Mesh, позволяя устройствам образовывать децентрализованную сеть, где каждое выступает одновременно клиентом и ретранслятором.

BitChat не требует ни номера телефона, ни email — для начала общения достаточно выбрать имя пользователя. Все данные хранятся только на устройствах переписывающихся.

Сообщения защищены с помощью шифрования X25519 и AES-256-GCM. Также предусмотрена функция экстренного удаления переписки.

Мессенджер поддерживает не только личные чаты, но и групповые комнаты (Rooms) с возможностью установки пароля. Благодаря архитектуре peer-to-peer и локальной ретрансляции сообщений, BitChat может работать даже в условиях отсутствия связи — например, в зонах стихийных бедствий.